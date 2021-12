Dupla Ba-Vi aposta em atletas que fizeram sucesso em PE

Está a fim de ver pernambucano e baiano acabando a amizade? Pergunte a eles qual o melhor Carnaval, São João, futebol ou a 'capital' do Nordeste. Cada um defende sua cultura a golpes de capoeira ou peixeira. Porém, a briga é tanta que às vezes se confundem as bolas, literalmente.

Até hoje tem gente que jura de pé junto que Moraes Moreira é pernambucano. O cantor e compositor vive sua história artística nos dois lados, mas seu sangue é baiano. Está em sua carteira de identidade. Ele é nascido em Ituaçu, justamente a mesma cidade do atacante Neto Baiano, que também ganhou destaque em Pernambuco e na Bahia.

Como diria a música da Timbalada, "toda rua de Olinda tem saída pra Bahia". Em 2015, O Rubro-Negro Baiano e o Esquadrão de Aço resolveram apostar em atletas que fizeram história no futebol pernambucano. No Leão - além de Neto Baiano - está Rogério, promessa do Náutico. No Bahia, a invasão é mais pesada. São sete jogadores que já passaram por Pernambuco. Entre eles, um ídolo do Timbu: Kieza.

O folclórico Neto Baiano também deu um toque 'baianês' na terra do frevo. Após fazer história no Vitória, nas últimas duas temporadas defendeu o Sport e se tornou ídolo, pelo menos até o primeiro semestre do ano passado. Contribuiu para o acesso à Série A em 2013 e conquistou o Nordestão e o Pernambucano em 2014. Fez até um gol do meio de campo.

Como o conterrâneo Moraes, criou um novo estilo musical. Foi o 'Frescando', um hit, dançado como forró, parodiada da música 'Dançando', sucesso na voz da baiana Ivete Sangalo. Foi sua comemoração oficial em Recife.

Já Rogério pretende esquecer os tempos de Recife. Lá, apareceu como o 'Neymar do Nordeste'. Porém, não vingou. Foi para o Botafogo do Rio e nada. No Leão, pretende reconstruir sua carreira.

Ataque de ídolos

No Tricolor, o ataque é formado por verdadeiros ídolos de pernambucanos. Kieza, no Náutico, e Léo Gamalho, no Santa Cruz, foram artilheiros.

Kieza teve duas passagens pelo Timbu. Em 2011, fez 27 gols em 47 jogos. No ano seguinte, marcou 13 em 20 partidas pela Série A do Brasileiro. Trazido como grande reforço pelo Tricolor em julho do ano passado, o atacante decepcionou e acabou não repetindo as médias que obteve em Recife: seis gols em 22 duelos.

Já Gamalho teve uma única passagem pela Cobra Coral, o suficiente para se tornar o segundo maior goleador do país no ano passado. Acumulou 32 gols em 57 compromissos. Também se sagrou o artilheiro do Pernambucano e da Copa do Brasil.

A lista de 'ex-pernambucanos' não para por aí. O lateral direito Tony também se destacou pelo Santa Cruz em 2014 e foi um dos maiores garçons de Léo Gamalho. Deu-lhe quatro assistências na Série B. O meia Tiago Real defendeu o Timbu em 2013, Willians Santana atuou pelo Sport entre 2011 e 2012, e o atacante Zé Roberto vestiu a camisa do Salgueiro, por empréstimo, na última Série C.

