Dupla Ba-Vi amanhece com 'ressacas' diferentes

Tons de conversas bem diferentes marcaram a reapresentação de jogadores rubro-negros e tricolores, na manhã deste domingo, 8. No Rio de Janeiro, no campo das Laranjeiras (do Fluminense), após o triunfo sobre o Macaé, fora de casa, por 2 a 0, o elenco do Vitória ouviu pouco do técnico Mancini e era só sorriso na leve atividade de recuperação física. Já no Fazendão, os atletas do Bahia tiveram uma longa conversa com o diretor de futebol Alexandre Faria e depois com o treinador Charles Fabian. Em pauta: as lições da derrota de virada para o Santa Cruz (2x1) e as perspectivas de classificação após cair para a 8ª posição na tabela e sair do G-4.

A assessoria de imprensa do Bahia não divulgou detalhes do papo do dirigente com o grupo. No sábado, após o jogo, Charles já havia falado sobre o tema de sua primeira conversa com a equipe na reapresentação. "Estamos apenas a um ponto do G-4. Temos que vencer o ABC (amanhã, na Fonte Nova), depois o Boa (fora de casa) e tenho certeza que chegaremos contra o Náutico em uma situação melhor. O grupo precisa se recuperar com resultados em campo e é isso que vou passar para eles essa semana", disse.

No Leão, Vagner Mancini pediu foco aos atletas na reta final. "Vencer o Macaé foi um resultado importante, mas não podemos tropeçar. Estamos mais próximos do acesso, mas precisamos ainda de pontos. Não é hora de relaxar, ainda mais porque voltamos a ter chances de título também", disse o treinador na entrevista após bater o time fluminense.

Desfalques

O Bahia não contará com o volante Paulinho Dias para enfrentar o ABC. Thiago Real, Pittoni e Iuri disputam a posição de titular. Quem deve voltar amanhã ao time é o lateral-esquerdo Vitor, uma vez que Juninho não foi bem em sua estreia e João Paulo segue contundido. A equipe faz nesta segunda-feira, 8, às 16h, seu último treino antes da partida.

No Vitória, com o terceiro cartão amarelo de Kanu, Guilherme Mattis volta ao time. Neste domingo, o zagueiro Vinícius embarcou para Minas Gerais e se juntou ao grupo no início da noite, quando a delegação desembarcou em Belo Horizonte para o jogo contra o América-MG, amanhã.

