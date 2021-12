Dunga volta a convocar a Seleção na próxima quinta-feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira, 16, que, daqui a exatamente uma semana, dia 23 de outubro, o técnico Dunga já tem outra convocação para fazer. Afinal, na próxima quinta ele divulga a lista de jogadores para os amistosos contra Turquia e Áustria, em novembro.

Ainda invicto desde que voltou a cargo, Dunga comandou o Brasil nas vitórias sobre Colômbia (1 a 0) e Equador (1 a 0), ambas em setembro, Argentina (2 a 0) e Japão (4 a 0), agora em novembro. Assim, sob o comando do treinador, a seleção ainda não tomou gols.

O próximo amistoso é em 12 de novembro (uma quarta-feira), contra a Turquia, em Istambul, na casa do Fenerbahce. Depois, no dia 18 (terça), o Brasil enfrenta a Áustria em Viena, no estádio do Rapid Viena.

O treinador ainda não explicou se irá convocar jogadores que atuam no Brasil para esses amistosos. Afinal, ele pode desfalcar os clubes nas 33.ª, 34.ª e 35.ª rodadas do Brasileirão, além da primeira partida da final da Copa do Brasil (também planejada para o dia 12) e nas semifinais da Copa sul-americana.

adblock ativo