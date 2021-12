Dunga terá maioria de jogadores apresentados até segunda nos EUA

Com o fim da temporada europeia se aproximando, o técnico Dunga deve contar com a maioria dos seus jogadores convocados já na segunda-feira, 23, nos Estados Unidos, para a disputa da Copa América Centenário. Dos 23 chamados, ao menos 18 devem se apresentar entre domingo e segunda-feira.

Entre eles estarão tanto jogadores que atuam na Europa quanto aqueles que defendem clubes brasileiros, como Lucas Lima, do Santos, e Rodrigo Caio, do São Paulo. Os atletas vão se apresentar no Hotel Bellamar, em Los Angeles.

Uma das exceções desta lista será o volante Elias, que defenderá o Corinthians em Salvador, no domingo. E só conseguirá se apresentar na terça. O lateral Daniel Alves também vai jogar no domingo, ao defender o Barcelona na final da Copa do Rei. Segundo a CBF, ele fará um tratamento médico na cidade espanhola na segunda e só chegará aos Estados Unidos na quarta.

Já o lateral Filipe Luis e o volante Casemiro só vão se apresentar ao técnico Dunga no dia 30 porque vão defender o Atlético de Madrid e o Real Madrid, respectivamente, na final da Liga dos Campeões, no dia 28. O goleiro Ederson, do Benfica, não teve a data de apresentação informada pela CBF.

