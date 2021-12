Dunga se diz surpreso com rendimento da Seleção

O técnico Dunga ficou satisfeito com a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia por 1 a 0, em Miami, no jogo que marcou sua reestreia na equipe. O treinador confessou que o desempenho da equipe superou suas expectativas. "Para ser sincero, eu não esperava que o rendimento fosse assim", reconheceu Dunga. "Você precisa jogar bem para ganhar. Não há outra forma. É preciso saber se defender, atacar e fazer o gol na hora certa."

Embora o desempenho da seleção tenha agradado ao treinador, o Brasil fez uma partida apenas regular. Mesmo depois que Cuadrado foi expulso, no início do segundo tempo, a equipe criou poucas chances de gol na etapa final. A cobrança de falta de Neymar garantiu a vitória aos 37 do segundo tempo.

"É difícil jogar contra uma equipe que já é treinada há quatro anos. Tivemos apenas dois treinos, mas os jogadores conseguiram repetir o que pedimos", disse o treinador, que gostou do conjunto da equipe. "Conseguimos jogar de maneira compacta. Mesmo que o time se desarrumasse em algum momento, ele se arrumava em seguida.

O treinador confirma que a vitória resgata um pouco da autoestima perdida com o fracasso na Copa do Mundo. "Estávamos arranhados, mas conseguimos dar uma resposta. Vencer é sempre bom para diminuir as cobranças", afirmou o treinador.

Depois da reestreia, Dunga agora vai preparar a equipe para o segundo amistoso, a ser disputado na terça-feira, contra o Equador, em Nova Jersey, também nos Estados Unidos.

adblock ativo