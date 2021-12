Dunga prioriza marcação sob pressão em 1º treino no Ceará

O técnico Dunga deu atenção especial à marcação sobre pressão contra a defesa adversária neste sábado, no primeiro treino do Brasil para a partida contra a Venezuela. Ele também enfatizou as jogadas em velocidade, com toques rápidos e inversão de jogadas, como uma maneira de penetrar na retaguarda rival, prevendo uma retranca do adversário.

Dunga fez várias experiências tanto no setor defensivo como no meio de campo e ataque. Também trabalhou as conclusões e os cruzamentos contra a área adversária na primeira atividade de preparação da seleção para o segundo compromisso nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

O treino, no estádio Presidente Vargas, foi aberto ao público. No entanto, apenas um pequeno grupo, de cerca de 50 pessoas, assistiram. E os torcedores se comportaram com bastante controle - foram orientados a isso. Apenas em um ou outro momento ouviu-se gritos, tímidos, por Kaká.

A seleção volta a treinar na tarde deste domingo. A atividade está marcada para o Presidente Vargas, mas pode ser transferida para o Castelão, local da partida desta terça-feira contra a Venezuela.

