Dunga pede desculpas por declaração sobre afrodescendentes

Horas depois de ter dito que "até acho que sou afrodescendente de tanto que apanhei e gosto de apanhar.", em coletiva na tarde desta sexta-feira, 26, o treinador da Seleção Brasileira, Dunga, pediu desculpas pelas declações.

"Quero me desculpar com todos que possam se sentir ofendidos com a minha declaração sobre os afrodescendentes. A maneira como me expressei não reflete os meus sentimentos e opiniões", disse em nota divulgada na noite desta sexta, pelo site da CBF.

Ao responder sobre as críticas que recebia quando jogava, Dunga afirmou: "Nós éramos ruins com sorte e os outros eram bons com azar. Aquela seleção tinha uma cobrança de 40 anos sem Copa América e 24 anos sem Copa. Até acho que sou afrodescendente de tanto que apanhei e gosto de apanhar. Os caras olham para mim e falam 'vamos bater nesse aí'. E começam a me bater, sem noção e sem nada. Aqui na seleção só tem uma opção: ganhar. É um preço bom que se paga. É uma alegria e um orgulho defender esse País".

