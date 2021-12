Dunga negocia com Barcelona liberação de Neymar

O técnico Dunga está no Ciutat Esportiva Joan Gamper, centro de treinamento do Barcelona, nesta sexta-feira, 11, para negociar a liberação de Neymar para jogar nas Olimpíadas. A Seleção Brasileira depende da decisão do clube catalão para ter o atleta na competição. Isso porque o Rio 2016 não acontece durante os períodos determinados pela Fifa para amistosos ou jogos oficiais. Portanto, os times não são obrigados a liberar os atletas com mais de 23 anos, como é o caso de Neymar.

Uma opção possível é Dunga negociar a liberação do atacante nas Olimpíadas em troca da Copa América, quando o Barcelona será obrigado a ceder o atleta. Mas o comitê organizador da Copa América Centenário faz lobby para ter o brasileiro na competição. Neymar é usado como chamariz nos anúncios promocionais do evento.

Dunga também gostaria de ter o craque na Copa América, mas as Olimpíadas seria prioridade se o técnico tivesse que escolher entre os dois torneios, afinal o evento acontece em casa e o Brasil busca o ouro inédito. Neymar seria um dos três jogadores com mais de 23 anos permitidos pelo regulamento para cada seleção.

Por Neymar, ele participa de todos os jogos da Seleção Brasileira, mas deve acatar a decisão do Barcelona. Esse impasse deve ser definido nesta sexta em reunião de Dunga com a diretoria do Barça e o técnico Luis Enrique.

