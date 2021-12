Dunga mantém Jefferson, mas leva Grohe para Seleção

Pouco depois de anunciar a convocação de Souza, do São Paulo, para o lugar de Ramires, lesionado, a CBF confirmou nesta quinta-feira, 2, que o técnico Dunga também chamou o goleiro Marcelo Grohe, do Grêmio, para integrar o grupo de jogadores da Seleção Brasileira que enfrentarão a Argentina, no próximo dia 11, em Pequim, e o Japão, no dia 14, em Cingapura, em dois amistosos.

O jogador gremista acabou sendo convocado por precaução depois de o goleiro Jefferson ter lesionado o dedo mindinho da mão direita, na quarta, 1º, à noite, quando defendeu o Botafogo na derrota por 3 a 2 para o Santos, no Maracanã, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Dunga optou por não desconvocar Jefferson, que seguirá para a Ásia com o time nacional. Assim, a Seleção terá, além do botafoguense, Rafael Cabral, Napoli, e o próprio Grohe como goleiros chamados para estes dois próximos amistosos.

"O goleiro Jefferson está em boas condições, mas devido à longa distância dos países em que serão realizados os jogos (China e Cingapura), a comissão técnica optou por precaução em relacionar mais um goleiro", afirmou a CBF, por meio de comunicado oficial no qual confirmou a convocação do jogador gremista.

Por causa da lesão sofrida durante a partida contra os santistas, Jefferson precisou ser substituído por Andrey antes do final do primeiro tempo. Até por isso, ainda não se sabe como o atual titular do gol da Seleção Brasileira estará para este duelo com os argentinos, válido por mais uma edição do chamado Superclássico das Américas.

Horas mais cedo nesta quinta, Souza foi convocado para o lugar de Ramires, que está sem atuar há mais de 10 dias por causa de uma lesão muscular. Ele se machucou no clássico que o Chelsea travou com o Manchester City, em 21 de setembro.

adblock ativo