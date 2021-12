Dunga mantém base, mas deixa Oscar fora da Copa América

O técnico Dunga manteve a base que vem trabalhando desde que assumiu a Seleção Brasileira. Mas uma ausência chamou a atenção na relação de convocados, nesta terça-feira, 5, para participar da Copa América. O meia Oscar, que geralmente aparece na lista de Dunga, foi substituído por Éverton Ribeiro.

"Oscar teve uma lesão (no rosto). Conversamos com Mourinho e o médico do Chelsea e soubemos que Oscar terá uma recuperação um pouco mais prolongada e não estará em boas condições na Copa América", explicou Dunga. O treinador também deixou claro que pretende contar com o atleta do Chelsea no futuro. "Logo depois teremos as eliminatórias e preferimos contar com ele nesses jogos".

Após a divulgação da lista de convocados, Oscar lamentou sua ausência. "Estou muito triste por não poder defender meu país na Copa América, por conta dessa lesão. Estarei na torcida para que meus companheiros possam trazer esse título para nós! Obrigado a todos pelo carinho e pelas mensagens recebidas, logo estarei de volta!", disse nas redes sociais.

O técnico também destacou a característica de drible do ex-Cruzeiro e atualmente no Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, Éverton Ribeiro. "O Éverton já esteve conosco na seleção e vai ter mais uma oportunidade na Copa América", afirmou Dunga destacando que quer deixar o grupo em condições de substituições em casos de imprevistos, como contusões.

Outra ausência foi de Ramires, que foi cortado em 2014 por conta de contusão. Na época, ele foi substituído por Souza, que também não aparece na lista desta terça de Dunga. Para a Copa América, o técnico acabou optando por Casemiro. Questionado, ele não esclareceu porque escolheu o atleta do Porto.

"A escolha é feita com a comissão técnica em cima de opções. Levamos em conta questão do rendimento dentro da Seleção Brasileira e do clube (do jogador), além da experiência e característica de cada jogador", explicou de forma genérica.

Experiência

Robinho, que ganhou a Copa América em 2007 comandado por Dunga, vai ter uma nova oportunidade. O técnico disse que dessa vez ele terá um papel diferente. "Robinho logicamente hoje é um jogador muito mais experiente. Vive grande momento no Santos. Naquela época (em 2007) também era referência, chamou a responsabilidade para ele na Copa América. Mas agora vem com um papel um pouco diferente, com a capacidade técnica, mas também com a responsabilidade de passar essa experiência aos mais jovens".

Outro atleta referência será Neymar, que foi elogiado pelo treinador. "Neymar se destaca pela capacidade de driblar desafios. Ele tem correspondido e esperamos que continue sendo referência para demais jogadores".

Apresentação

A Copa América acontece no Chile entre 11 de junho e 4 de julho. O Brasil estreia no dia 14 de junho contra o Peru. A equipe se apresenta final de maio. Antes da competição, a Seleção Brasileira faz dois "testes" no dia 7 de junho contra o México e dia 10 contra Honduras.

O Brasil está no Grupo C da Copa América, juntamente com Colômbia, Peru e Venezuela.

