Dunga justifica mudança no gol e diz que Alisson mereceu vaga de titular

Dunga não gosta que os jogadores brasileiros usem a imprensa para "cavar" lugar na seleção brasileira. O treinador não escondeu sua insatisfação ao comentar as declarações do goleiro Jefferson, que disse que deveria ter tido mais crédito quando foi sacado do gol do Brasil na segunda partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

"Tem de vir falar para mim, não adianta falar para os outros porque não vai mudar nada em meu pensamento. Eu falo para os meus jogadores. Não quero ter razão, quero ganhar. Se tu me provar que A é melhor que B, eu troco. Mas tem que me provar", disse Dunga em entrevista ao canal FOX Sports.

O treinador ainda justificou a escolha de Alisson, que ganhou a camisa 1 na partida contra a Venezuela. "O Alisson estava sobrando nos treinamentos. Foi muito parecido quando treinei o Inter, com o irmão dele (Muriel). Alisson estava sobrando. O jogador se escala", explicou.

O comandante da seleção brasileira, que ocupa a terceira posição nas Eliminatórias, ainda mandou um recado para Thiago Silva. "Ele tem chance de voltar. Mas não adianta assessor colocar notícia em jornal, não vai pressionar". E ainda completou: "No caso do Thiago, estamos testando uma série de jogadores, mesclando experientes e jovens".

