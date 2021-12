Dunga fecha treino, mas indica Alisson como titular da seleção para clássico

A Seleção Brasileira encerrou nesta quarta-feira, 11, a preparação para o jogo contra a Argentina com um descontraído rachão. Apenas a parte final do treino pôde ser acompanhada pela imprensa e cerca de 200 torcedores. Neymar foi, de longe, o jogador mais assediado pelo público, sobretudo as garotas.

O atacante Ricardo Oliveira, 35 anos, não participou do rachão e ficou fazendo alongamentos. O ex-jogador Careca, auxiliar pontual da Seleção para os jogos contra Argentina e Peru, pelas Eliminatórias, substituiu o santista na parte final do treino.

Ao que tudo indica, Alisson ganhou a disputa com Jefferson e Cássio e é o novo goleiro titular da Seleção Brasileira. O principal indicativo de que ele começará jogando nesta quinta-feira, em Buenos Aires, foi dado durante na parte final do treino. Enquanto os demais jogadores participavam do rachão, o colorado trabalhava sozinho sob o comando de Taffarel.

O treino no Itaquerão durou cerca de uma hora. Imprensa e torcedores só tiveram acesso à parte final. Depois do rachão, David Luiz, Lucas Lima, Felipe Luís, Willian e Douglas Costa ficaram treinando cobranças de falta. A Seleção viaja à tarde para Buenos Aires em voo fretado.

Dunga fez mistério e não revelou o time. O técnico, no entanto, deve mexer pouco na escalação. Em relação ao time que derrotou a Venezuela na última rodada das Eliminatórias, devem ocorrer duas mudanças: Neymar no lugar de Ricardo Oliveira e David Luiz na vaga que foi ocupada por Marquinhos.

adblock ativo