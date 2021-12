Dunga faz visita para conhecer trabalho em clube alemão

Depois da disputa do último amistoso da seleção brasileira no ano, na última terça-feira, 18, na Áustria, o técnico Dunga ficou na Europa. Junto com o seu auxiliar Andrey Lopes e o coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, ele foi para a Alemanha, onde visitou as instalações do Borussia Dortmund.

Recebido pelo técnico Jürgen Klopp, o trio brasileiro foi conhecer o trabalho e a estrutura do Borussia Dortmund, que se transformou numa das principais forças do futebol europeu nos últimos anos. Na visita, conheceram o "Footbonaut", uma máquina que simula situações para treinamento.

"Tivemos a oportunidade de não só conhecer essa máquina, mas também de testarmos. Foi uma experiência muito boa", contou Gilmar Rinaldi, lembrando que o trio brasileiro também aproveitou para conhecer o trabalho feito nas categorias de base do clube alemão, conversando com técnicos e dirigentes.

Segundo a CBF, Dunga, Gilmar Rinaldi e Andrey Lopes seguem agora para a Inglaterra, onde vão passar mais dois dias - ficaram os últimos dois na Alemanha. A entidade, no entanto, não revelou qual será o roteiro do trio nesta próxima visita e nem confirmou se eles voltam ao Brasil na sequência.

Contratado para substituir Luiz Felipe Scolari logo depois da Copa do Mundo, Dunga está com aproveitamento 100% no comando da seleção. Até agora, venceu os seis jogos que disputou, contra Colômbia, Equador, Argentina, Japão, Turquia e Áustria, com 14 gols marcados e apensa 1 sofrido.

