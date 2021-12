Dunga faz visita ao Chelsea e conversa com Mourinho

Depois de passar pela Alemanha, onde foi conhecer o trabalho desenvolvido no Borussia Dortmund, Dunga está agora na Inglaterra. Nesta sexta-feira, o comandante da seleção brasileira visitou o Chelsea, aproveitando para conversar com o técnico português José Mourinho. E vai continuar em Londres no fim de semana, para acompanhar de perto três jogos do Campeonato Inglês.

Ele está fazendo esse pequeno giro pela Europa em companhia do seu auxiliar técnico Andrey Lopes e do coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi. Os três ficaram por lá depois do amistoso de terça-feira, quando o Brasil venceu a Áustria por 2 a 1, em Viena - foi o último compromisso do time em 2014, completando seis vitórias seguidas sob o comando de Dunga.

Primeiro, o trio foi para a Alemanha, onde conheceu de perto o trabalho feito pelo técnico Jürgen Klopp no Borussia Dortmund, estendendo a visita também às categorias de base do clube alemão. Depois, eles seguiram para a Inglaterra, para o encontro desta sexta-feira no Chelsea, quando Dunga, segundo nota da CBF, pôde ter uma "longa conversa" com Mourinho.

Neste sábado, Dunga, Andrey Lopes e Gilmar Rinaldi vão ao Estádio Stamford Bridge para ver o Chelsea enfrentar o West Bromwich. Na sequência, seguem para o Emirates Stadium, onde acontecerá o clássico entre Arsenal e Manchester United. Já no domingo, eles irão a mais um jogo do Campeonato Inglês, Crystal Palace x Liverpool, que também acontece em Londres.

adblock ativo