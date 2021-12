Dunga faz sua primeira convocação para amistosos

Nesta terça-feira, 19, a partir das 11h30, Dunga anuncia sua primeira convocação no retorno ao comando da Seleção Brasileira. Em coletiva marcada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador e sua comissão técnica irão revelar os primeiros nomes para o início do trabalho que visa a Copa de 2018 e as Olimpíadas de 2016. Os atletas convocados irão atuar contra a Colômbia, no dia 5 de setembro, em Miami, e contra o Equador, no dia 9, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.

A expectativa é que Dunga dê uma nova cara à Seleção após o fiasco da Copa. Os nomes ainda são mantidos em segredo pelo técnico e seus companheiros. Porém, jogadores como Ricardo Goulart (artilheiro do Brasileirão, com nove gols) e Éverton Ribeiro, do Cruzeiro, devem ganhar uma chance. Neymar, que já mostrou estar recuperado da lesão que o tirou da Copa do Mundo, também é tido como presença certa na lista.

Jogadores jovens, como o zagueiro Marquinhos, do PSG, e o atacante Rafinha, do Barcelona, também são possibilidades. Já o meia Phillippe Coutinho, do Liverpool, e o goleiro Rafael Cabral, do Napoli, que já passaram pela seleção sub-20, são quase uma certeza.

Algumas surpresas, no entanto, podem aparecer. São os casos de Roberto Firmino, do Hoffenheim, da Alemanha, e Fernando, do Manchester City. Desconhecidos por muitos brasileiros, ambos estão em boa fase nos seus clubes e, por isso, estão sendo assediados para defender, respectivamente, as seleções alemã e inglesa.

A convocação de Dunga seria, justamente, para que ambos não aceitassem os convites. Enquanto isso, o destaque do São Paulo, o atacante Alan Kardec, aguarda a divulgação dos nomes com ansiedade.

O bom momento com a camisa tricolor acaba o credenciando a ganhar uma chance. Não é a primeira vez que isso ocorre. Antes da Copa do Mundo, Kardec chegou a estar na lista de sete suplentes de Felipão para o Mundial. Foi o mais perto que chegou da Seleção.

"Tenho expectativa, sim. Se chegou a vez ou não, saberemos. Fiquei na lista dos sete na Copa, o que me deixou feliz, honrado. Gera expectativa, um frio na barriga. Se acontecer, é novo, vai ser a primeira vez. Mas estou tranquilo", disse.

