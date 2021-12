Dunga fará convocação para a Copa no dia 11 de maio

>> Doido por Copa: Convocação dos arquibaldos

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira, 16, que o técnico Dunga divulgará a lista de jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da África do Sul no dia 11 de maio, às 13 horas, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A relação terá o nome dos 23 jogadores que viajarão no dia 26 de maio para Johanesburgo, cidade onde ficará hospedada a delegação nacional durante a primeira fase do Mundial.



Antes de embarcar para o país da Copa, a Seleção fará uma parada em Curitiba, entre os dias 21 e 26. No centro de treinamento do Atlético-PR, os jogadores farão exames médicos e testes físicos, no início da preparação para a disputa do Mundial.

Quem esteve na sede da CBF nesta sexta foi o atacante do Flamengo, Adriano. Ele recebeu dois prêmios, o de Rei do Gol e o de Atacante de Ouro do Prêmio Craque Brasileirão 2009.

Adriano foi escolhido o melhor segundo atacante do país, já que ficou entre os artilheiros da Séria A. O atleta, que teve poucos jogos pelo clube rubro-negro em 2010, por conta principalmente de confusões fora de campo, tem esperança de fazer parte da equipe comandada por Dunga na África do Sul.

Ele também participou do lançamento da Cartilha dos Direitos e Prevenção ao Tráfico de Crianças e Adolescentes no Esporte, feito pela confederação juntamente com o Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente do estado do Rio de Janeiro.

Delegação – O presidente do Corinthians, André Sanchez, se encontrou com o da CBF, Ricardo Teixeira, na última quinta, 15, e aceitou o convite de ser chefe da delegação do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul. Sanchez representará a seleção brasileira nos eventos da Fifa e no Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014.

