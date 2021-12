Dunga e Gilmar são demitidos da Seleção Brasileira

O treinador Dunga foi demitido nesta terça-feira, 14, do cargo de técnico da seleção brasileira. A decisão saiu após uma reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com Marco Polo del Nero, presidente da confederação. Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções, também esteve presente e igualmente deixou seu cargo.

O anúncio foi feito através do site oficial da entidade. A demissão vem após a derrota para o Peru e a eliminação da Copa América Centenário ainda na primeira fase da competição.

Tite, técnico do Corinthians é dado como a opção número 1 e deve ser anunciado como substituto nas próximas horas.

Dunga contava com respaldo de Del Nero e de cartolas próximos ao presidente até poucas semanas atrás, mas o fiasco na Copa América Centenário, com a eliminação ainda na primeira fase, deixou a situação do técnico insustentável à frente da seleção.

Desde que assumiu a seleção pela segunda vez, em julho de 2014, Dunga apresentou desempenho invejável em partidas amistosas e pífio em jogos oficiais. Ele comandou o time em 13 amistosos (se considerarmos o Superclássico das Américas, em 2015), vencendo todos. Mas, quando os jogos valiam os três pontos, o desempenho foi de apenas 54%. Foram seis vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e três derrotas.

O fraco retrospecto em partidas oficiais também deixou a seleção em sexto lugar nas Eliminatórias - fora, portanto, da zona de classificação à Copa da Rússia.

Confira o comunicado oficial divulgado pela CBF:

"A Confederação Brasileira de Futebol comunica que decidiu, nesta terça-feira, dissolver a comissão técnica da Seleção Brasileira. Deixam os cargos o coordenador de Seleções, Gilmar Rinaldi, o técnico Dunga e toda a sua equipe.

A decisão foi tomada em comum acordo durante reunião nesta tarde e, a partir de agora, a CBF inicia o processo de escolha da nova comissão técnica da Seleção Brasileira.

A CBF agradece a dedicação, a seriedade e o empenho da equipe durante a realização do trabalho".

