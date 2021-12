Dunga convoca seleção sub-23 com quatro novidades

O técnico da seleção brasileira, Dunga, convocou nesta segunda-feira, 28, os 22 jogadores para os dois próximos amistosos da seleção brasileira sub-23. As novidades são Valdívia, do Internacional, Gabriel Jesus, do Palmeiras, e Gabriel, do Santos. A equipe enfrentará República Dominicana, no dia 9 de outubro, às 21h, e Haiti, no dia 12, às 19h, em Manaus.

O lateral, Zeca, do Santos, também recebeu uma chance. Douglas Santos, do Atlético-MG, que havia sido chamado para os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos, reforça o time comandado mais uma vez por Rogério Micale, já que Dunga estará com a seleção principal para a disputa das eliminatórias.

Como o Campeonato Brasileiro não terá jogos entre os dias 5 e 13, a tendência é que os atletas possam se recuperar a tempo de atuarem na 30ª rodada, salvo exceções. Atlético-MG, Inter, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro jogarão na quarta-feira dia 14.

Outros nove convocados atuam no exterior: Ederson, Maicon, Wendell, Dória, Rodrigo Ely, Lucas Silva, Fred, Felipe Anderson e Kenedy.

adblock ativo