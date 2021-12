Dunga convoca seleção da Copa América com 7 olímpicos

Com sete jogadores da seleção que disputará os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o técnico Dunga anunciou nesta quinta-feira, 5, na sede da CBF, a lista dos 23 convocados para a Copa América Centenário.

O torneio será realizado entre 3 e 26 de junho, nos Estados Unidos e celebra o aniversário de 100 anos da Conmebol e da própria Copa América.

Na última semana, o treinador do Brasil havia divulgado 40 nomes pré-selecionados, dos quais 17 foram cortados nesta segunda chamada. O atacante Neymar não foi convocado nem na primeira lista porque o clube no qual ele joga, o Barcelona, aceitou liberar o jogador apenas para uma competição neste ano, além das eliminatórias. Dunga optou por chamar o astro para a disputa nas olimpíadas, já que o Brasil nunca conquistou um ouro olímpico.

Um dos nomes que mais chamou a atenção na pré-lista de Dunga foi de Paulo Henrique Ganso, do São Paulo, que não ficou entre os 23 selecionados. Dunga minimizou a não convocação do meia e enalteceu o fato do jogador ser lembrado na lista dos 40. "Isso [a presença de Ganso na pré-lista] reforça o nosso centro de inteligência. Agradeço aos nossos colaboradores. É meritocracia. Os números referendam essa situação. Os jogadores têm que saber que estamos observando, em todos os aspectos. Isso tudo está sendo observado", alegou.

Renovação

Sobre as convocações dos jogadores com menos de 23 anos, Dunga explicou que deseja que os jovens adquiram experiência e revelou que irá renovar a seleção aos poucos. "Não são meninos, são profissionais, homens, que jogam com grande destaque e responsabilidade em seus clubes. É um trabalho longo. Lógico, também é importante para dar experiência para eles. Temos um mapeamento de todos os jogadores, um trabalho de scout", justificou o treinador.

Outros convocados

Dunga justificou a convocação do goleiro Ederson."É um jogador que atua em Portugal, entrou no Benfica no lugar de outro jogador que entrou na Seleção. Ele tem personalidade, boa saída, percepção. No futebol moderno, o jogador precisa saber jogar em linha e ele tem essa característica. Nossa análise é um pouco diferente da do torcedor e do jornalista. Analisamos a base técnica, a forma de atuar. Temos o Taffarel e o Maia que observam goleiros no nosso centro de inteligência".

O técnico também destacou o perfil do Rodrigo Caio e disse que decidiu apostar em Gabigol. "O Rodrigo Caio é versátil, tem boa bola aérea e saída de bola. Perfil muito bom de profissional. O Gabigol, nós o vimos em um torneio na Espanha. A gente tinha um certo receio e nós bancamos ele na seleção olímpica. Conversamos com o treinador deles. Não é só observação. Conversamos com o clube, o treinador, e ele deu uma resposta muito boa. Tem personalidade, é rápido, sabe fazer diagonal. E tem o um contra a um. Personalidade para driblar".

Novidade

Outra novidade na Seleção Brasileira é o anúncio de Rogério Ceni e Juninho Pernambucano como auxiliares pontuais da comissão técnica durante o torneio sul-americano. O ex-meia ficará até o amistoso contra o Panamá, no dia 29, em Denver, e o goleiro aposentado no último mês de dezembro ficará durante toda a competição. Ambos foram pentacampeões em 2002.

O cargo foi criado depois da última Copa do Mundo. Um ex-jogador da Seleção, na maioria das vezes um campeão mundial, é anexado em cada convocação para transmitir suas experiências ao grupo. Mauro Silva, Edu, Oscar Bernardi, Jairzinho, Edmilson, Careca, Clodoaldo e Lúcio já participaram.

Para quem ainda não conferiu a lista!

