Dunga convoca jogador do futebol chinês pela primeira vez

O técnico Dunga anunciou nesta quinta-feira, 5, os jogadores convocados para a Seleção Brasileira para enfrentar a França (26 de março) e Chile (29 de março). A chamada para esses amistosos é a última antes da lista dos atletas que vão participar da Copa América. A permanência de Diego Tardelli, do Shandong Luneng, da China, na relação de Dunga chamou atenção, já que é a primeira vez que um atleta que defende um clube chinês é convocado pela equipe canarinho.

Dunga explicou que é normal a transferência de jogadores brasileiros para times asiáticos, já que os clubes europeus começam a não ter dinheiro para custear grandes nomes. Ele, que já atuou no futebol japonês, disse que não foi contra a decisão de Diego Tardelli de trocar o Atlético-MG pelo Shandong.

"Eu apenas disse que ele deveria falar com o seu time que ia precisar de mais tempo porque a viagem seria longa. Então, as vezes ele teria que ser liberado um ou dois dias antes, para chegar e descansar para um jogo da Seleção Brasileira", explicou.

Tardelli foi titular de Dunga nas quatro primeiras partidas do técnico comandando a equipe canarinho. Outros atletas que também trocaram o futebol brasileiro por mercados menos tradicionais não foram chamados. Foi o caso de Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart, que deixaram o Cruzeiro pelo Al Ahli (Emirados Árabes) e pelo Guangzhoe Evergrande (China), respectivamente.

Dunga alegou que outros jogadores não estavam na melhor condição física. "A situação é única, alguns jogadores estão na pré-temporada. Assim, é normal um ou outro jogador não estar no top da condição. Optamos por um atleta que era titular e vinha jogando com a Seleção. Isso diminui o risco de trazer jogadores que não estão no top da condição física".



Outra novidade da relação de Dunga foi o retorno de Robinho (Santos) e Marcelo (Real Madrid). Esse último foi convocado na primeira lista de Dunga, mas foi cortado por conta de uma lesão.

Além de Robinho, Dunga convocou Elias (Corinthians), Jefferson (Botafogo), Marcelo Grohe (Grêmio) e Souza (São Paulo) que atuam no Brasil. Por conta dos amistosos, esses atletas vão perder duas rodadas dos principais campeonatos estaduais de futebol do Brasil.



A lista do técnico brasileiro não apresenta nenhum nome novo. Todos os atletas já foram chamados por Dunga em outros amistosos.

