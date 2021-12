Dunga convoca ex-Bahia e atleta que rejeitou a Seleção

Os laterais Mário Fernandes e Dodô foram as únicas novidades na nova convocação feita pelo técnico Dunga nesta quarta-feira, 17, para o confronto da Seleção Brasileira contra a Argentina e o Japão nos dias 11 e 14 de outubro.

Uma das novidades, Dodô é um velho conhecido dos torcedores do tricolor baiano. O jogador defendeu, em 2011, a camisa do Bahia e atualmente joga no Inter de Milão.



Dunga destacou a característica ofensiva do jovem, que, segundo ele, sabe apoiar o ataque, além de atuar na lateral. Dodô já jogou na base da Seleção Brasileira.

A outra novidade foi o ex-gremista Mário Fernandes, atual CSKA, que foi convocado em 2011 para atuar com a camisa canarinho sob o comando de Mano Menezes, mas não aceitou o convite.

Dunga disse que isso não afetou sua decisão de convocar novamente o atleta. "Não podemos crucificar ninguém por um erro que cometeu no passado, principalmente se tratando de jogadores jovens. Todos temos que ter uma segunda oportunidade", explicou.

Dunga elogiou a característica ofensiva de Dodô (Foto: Gildo Lima | Ag. A TARDE | 04.07.2011)

O técnico também falou que há membros na equipe que conhecem o temperamento de Mário Fernandes. "Tem pessoas que trabalharam com Mário Fernandes e sabem como ele é. Não o que se falam dele, mas como ele é no dia a dia. Ele não é um jogador contestado, é tímido, retraído", disse.

Ele ainda lembrou que o ex-gremista começou a atuar como zagueiro, mas depois foi transferido para a lateral direita. "Ele trabalha como lateral, marca primeiro para depois apoiar", informou.

Os demais convocados (confira a relação completa abaixo) estavam na primeira lista de Dunga, inclusive Robinho, que não foi chamado inicialmente, mas entrou para substituir Hulk, que se machucou.

"O Hulk nós chamamos, ele teve uma lesão e o médico do clube dele nos mandou um e-mail dizendo que ele teria recuperação dentro de quatro a seis semanas. Ele voltaria aos treinamentos na primeira semana de outubro. Só que ele teve uma recuperação muito boa: nós jogamos no dia 5 e ele logo depois, para nossa surpresa. Pensamos melhor, e deixamos o jogador se recuperar bem em seu clube. Lá na frente, quem sabe ele pode ter uma nova oportunidade", falou.

Ex-gremista recebeu "segunda chance" de Dunga (Foto: Estadão Conteúdo | 15.09.2011)

Questionado se ficou alguma mágoa, Dunga negou. "Nos momentos adversos é que surge oportunidade. Se alguém vem e aproveita, o outro vai ter que esperar", disse o treinador, demonstrando que Robinho agradou.

Sobre não trazer outras novidades, Dunga justificou que não pode fazer mudanças na equipe a todo momento. "Estamos no início de trabalho, tivemos apenas dois jogos. Temos que manter a base, dar sequência. Não se pode mudar a cada instante. Tem que dar tranquilidade e segurança aos jogadores", disse.

Brasil

Dunga chamou sete atletas que jogam no futebol brasileiro: Jefferson, do Botafogo; Gil e Elias, do Corinthians; Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, do Cruzeiro; Diego Tardelli, do Atlético Mineiro; e Robinhom do Santos. A convocação dos jogadores que atuam no Brasil foi uma complicação, já que desfalcará os clubes no Brasileirão.

A situação pode ser ainda pior, já que às 17 horas o técnico Alexandre Gallo vai divulgar a convocação da seleção sub-21, que vai disputar amistosos em outubro no Brasil.

