Dunga confirma time titular no segundo treino em Miami

O técnico Dunga mostrou que a sua equipe titular já está praticamente definida para o amistoso contra a Colômbia, nesta sexta-feira, 5, no estádio Sunlife Stadium.

No treino realizado nesta quarta, 3, em Miami, no local da partida, manteve os cinco titulares que fracassaram na Copa do Mundo e que haviam sido titulares no primeiro treinamento, na última terça. A equipe foi formada por Jefferson; Maicon, David Luiz, Miranda e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Ramires, Oscar e William; Diego Tardelli e Neymar.

No treino desta quarta, o treinador fez mais interrupções e corrigiu o posicionamento da defesa e do ataque em vários momentos. Mostrou preocupação com o posicionamento da defesa e pediu velocidade e intensidade nas jogadas ofensivas.

Novamente, Dunga fez um treinamento longo, com quase duas horas de duração, uma grande diferença em relação aos treinamentos do período da Copa do Mundo.

Nesta quinta, 4, a Seleção Brasileira realiza o último treinamento antes da partida contra a Colômbia, que acontecerá às 22 horas (de Brasília) desta sexta, em Miami, nos Estados Unidos.

A equipe nacional ainda fará mais um amistoso em solo norte-americano - será na terça contra o Equador, em Nova Jersey.

