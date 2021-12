Dunga confirma Neymar como novo capitão da Seleção

O técnico Dunga confirmou que o atacante Neymar é o novo capitão da Seleção Brasileira. Mesmo nos próximos jogos, no retorno do zagueiro Thiago Silva, dono da braçadeira durante a Copa do Mundo, mas que está contundido, o craque do Barcelona continuará sendo o líder da equipe.

"Neymar tem qualidade técnica, experiência, apesar da juventude e é uma referência para os colegas", justificou o treinador em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, em Miami, que receberá o amistoso com a Colômbia, nesta sexta-feira.

Dunga descartou uma justificativa para Thiago Silva quando ele retornar à seleção e afirmou que espera que vários jogadores também se sintam líderes do grupo. "Precisamos de vários líderes com grande personalidade. Mesmo sem a tarja de capitão, um jogador pode se sentir líder do grupo. Sempre que o Brasil for campeão, a equipe tinha vários jogadores com esse perfil de liderança", afirmou o treinador.

O treinador também revelou a maneira como Neymar recebeu a nova incumbência dentro da seleção. "Ele reagiu bem, gosta de vencer, gosta de desafios. Quando eu e o Gilmar , coordenador de seleções, fomos falar com ele, dissemos também que tinha um kit de responsabilidades. Esse é o momento importante para a carreira dele e para a seleção brasileira", disse Dunga.

