Dunga comanda treino com grupo incompleto na Turquia

O técnico Dunga teve grupo incompleto para o primeiro treino da Seleção Brasileira antes do amistoso contra a Turquia, na quarta-feira, 12, em Istambul. Dos 23 convocados, apenas 13 jogadores foram para o campo do Estádio Sükrü Saracoglu na tarde desta segunda, quando foi realizado um trabalho técnico, principalmente de finalizações.

Os jogadores que participaram do treino no gramado nesta segunda, 10, foram os goleiros Rafael, Diego Alves e Neto, o lateral Filipe Luís, o zagueiro Marquinhos, os volantes Fred e Fernandinho, os meias Oscar, Willian, Philippe Coutinho e Douglas Costa e os atacantes Neymar e Roberto Firmino.

Enquanto isso, os demais ficaram no hotel fazendo exercício físicos na academia - exceção ao meia-atacante Anderson Talisca, convocado um pouco antes por causa do corte do contundido Lucas, que ainda não havia se juntado ao grupo

Assim, com o grupo reduzido, Dunga não pôde esboçar o time que pretende levar a campo no amistoso contra a Turquia. O único treino efetivo, portanto, acontecerá na tarde desta terça, 11, quando o técnico deve ter todos jogadores à disposição, o que permitirá definir a escalação para mais esse compromisso da seleção.

Até agora, o Brasil venceu os quatro jogos que disputou nesta segunda passagem de Dunga pelo cargo - contra Colômbia, Equador, Argentina e Japão. Depois da Turquia, a Seleção ainda enfrentará a Áustria, no dia 18 de novembro, em Viena.

