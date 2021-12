Duelo na Fonte Nova com cara de tabuleiro de xadrez

Os técnicos Marquinhos Santos e Ney Franco transformarão neste domingo, 11, o campo da Arena Fonte Nova em um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Caso as peças, neste caso, os jogadores, honrem suas atribuições, o xeque-mate vale a supremacia entre os baianos no Brasileirão. Quem vencer, fica à frente do rival na tabela.

No lado tricolor, a estratégia no tabuleiro será a mesma dos confrontos anteriores. Com razão! Em quatro jogos neste ano, o Esquadrão de Marquinhos ainda não perdeu para o Leão.

O ponto forte do time é a bola parada, que conta com dois especialistas: Talisca e Pittoni. Geralmente ensaiadas, as jogadas aéreas procuram Tite e Fahel, bons cabeceadores. Outro destaque é o contra-ataque com os ágeis Maxi, que cai pelas pontas, e Talisca, que joga mais centralizado. A marcação compacta é outro fator de sucesso do time.

Cansado de perder os últimos encontros com Marquinhos, Ney Franco vai com um esquema mudado em comparação aos outros clássicos. A defesa é o setor mais modificado.

Pela primeira vez no ano, a equipe terá um volante na frente da zaga. Nos jogos anteriores, o Vitória avançava suas peças, deixando o rei, ou melhor, o capitão Wilson, com apenas os dois peões da defesa. O resultado era quase sempre a derrota. Desta vez, Ney admite colocar Luiz Gustavo ou Josa protegendo a defesa.



Já no ataque, Ney Franco vai manter a mesma filosofia dos clássicos anteriores. Assim como no último encontro, três atacantes estão escalados. Contudo, será de forma diferente. No empate em 2 a 2, na final do Baiano, o técnico colocou dois centroavantes, mas sem um meia criador. O resultado foi um ataque isolado.

Desta vez, apenas Souza fica na frente, enquanto Caio e Marquinhos criam, com a ajuda do meia Hugo. José Wellison também jogará mais avançado, como atuou diante do Fluminense. "A gente espera que esse jogo contra o Flu sirva de referência. Tomara que a gente tenha encontrado uma forma diferente de jogar", disse o treinador rubro-negro.

