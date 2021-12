Duelo "infernal" entre Edilson Capetinha e Júnior Diabo Loiro marca Ba-Vi

Enquanto o astro tem sua estreia apresentada em outdoors espalhados pela cidade, o desconhecido, no alto de seus 33 anos, precisa passar por testes para assinar contrato. Ao passo que a camisa 10 é reservada antecipadamente para o astro, o desconhecido vive a sina de reserva por mais de um mês até provar a capacidade de ser o número 9 rubro-negro.



As contratações de Edilson, pelo Bahia, e Júnior, pelo Vitória, se deram de maneira completamente distintas. O primeiro teve tratamento merecido de campeão do mundo e o segundo chegou com a óbvia desconfiança em relação a um jogador que passou a maior parte da carreira atuando por times pequenos da Europa.

