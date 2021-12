Duelo entre Galícia x Fluminense de Feira tem horário alterado

O torcedor do Fluminense de Feira terá que esperar um pouco mais para assistir o time estrear no Campeonato Baiano desta temporada. Isso porque a Federação Bahiana de Futebol (FBF) informou por meio de nota, nesta quarta-feira, 1º, que o duelo entre Galícia x Fluminense de Feira, marcado para as 16h deste sábado, 4, foi alterado para as 17h do mesmo dia.

Apesar da alteração no horário, o local da partida segue o mesmo: estádio Pituaçu, em Salvador. Ainda de acordo com a nota da FBF "a mudança se fez necessária para adequar o horário do duelo ao do jogo principal na praça esportiva". No caso, a partida será entre Bahia x Motoclub-MA, válida pela 2ª rodada da Copa Nordeste, marcado para às 19h30 do mesmo dia.

O Flu não atuou na primeira partida por causa da tabela do Baianão, que conta com 11 times. Sendo assim, para que cada time faça 10 jogos na primeira fase, e todos joguem contra todos, um time folgará por rodada. Na segunda rodada, por exemplo, o Flamengo de Guanambi ficará de molho e só voltará a campo na terceira rodada.

