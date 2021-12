Duelo entre Flu de Feira x Jacuipense tem horário alterado

O jogo entre Fluminense de Feira x Jacuipense teve o horário alterado. A partida ocorreria às 16h de domingo, 12, mas agora passa a ser às 17h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, válida pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

Por meio de nota, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) explicou que a mudança no horário da partida foi a pedido do time mandante, no caso o Flu.

O Touro do Sertão está em 3º na competição, com três pontos ganhos em apenas um jogo disputado. O Jacuipense, por outro lado, chega para a partida com dois pontos, conquistados em dois empates nas duas primeiras rodadas.

