Duelo de líderes invictos no Lomanto Jr. pelo Baianão

O Vitória da Conquista recebe a Juazeirense, às 16h, no estádio Lomanto Junior, em confronto pela liderança do Campeonato Baiano. Após duas rodadas, as equipes são as únicas a manter 100% de aproveitamento.

Este desempenho em nada lembra as campanhas de Galícia e Feirense, que se encontrarão no Joia da Princesa para o duelo dos lanternas. Os galicianos possuem um mísero ponto. A equipe de Feira de Santana, por sua vez, faz campanha ainda mais vexatória e perdeu suas duas partidas.

Deslocado até o mando de campo emprestada em Juazeiro, o Jacobina, treinado pelo técnico Andrade, joga contra o Bahia de Feira, às 16h. Campeão de 2011, o Tremendão acumulou quatro pontos. O Jegue da Chapada tem só um e busca sua primeira vitória.

adblock ativo