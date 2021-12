Duelo de goleiros artilheiros movimenta Atlético (GO) x Vitória neste domingo

No último treino antes do duelo contra o Atlético (GO), enquanto os demais jogadores terminavam os trabalhos, Viáfara permanecia no gramado treinando faltas e pênaltis. “Quero voltar a fazer gols. Faz tempo que não coloco uma bola na rede. Não vejo a hora disso acontecer e espero que seja domingo”, disse o colombiano.



Nada melhor que voltar a marcar diante do próprio Atlético. Curiosamente, o último tento do camisa 1 do Vitória foi no dia 19 de maio, contra o mesmo rubro-negro goiano, pela semi-final da Copa do Brasil. “Vai ser ótimo fazer outro contra o Atlético. Vai sobrar para Márcio novamente. Ele vai ficar retado comigo...”, profetizou Viáfara, referindo-se ao goleiro do time atleticano.



Porém, é bom o colombiano se ligar. Márcio também gosta de balançar as redes e quer fazer o dele contra um baiano. “Tentei algumas vezes em Ba-Vis, mas não fui feliz”, lembrou Márcio, ex-goleiro do Bahia. Na briga pessoal pela artilharia, o camisa 1 do Atlético já fez 14 gols em sua carreira, contra seis de Viáfara. O gringo do time baiano fez quatro pelo Vitória e mais dois quando ainda atuava na Colômbia. “Naquele jogo contra o Guarani, estava com muita vontade de fazer o gol da vitória. Mas Fernando pediu para bater aquela última falta e acabei deixando. Agora espero ter uma chance de marcar”, disse Viáfara.



Dúvida - O Vitória saiu de Salvador quase definido, se não fosse um problema médico de última hora. No coletivo de sexta, Soares, substituto de Henrique, que foi convocado para seleção Sub-19, saiu machucado. “Não tenho Henrique e agora tenho este problema com Soares. Caso ele não jogue, posso colocar Thiago Humberto”, adiantou o técnico Toninho Cecílio. Na lateral direita, Gabriel Paulista ganha mais uma chance. O jogador atuou na posição no jogo contra o Corinthians e acabou falhando no segundo gol do Timão. “Ali foi um erro já superado e não vai se repetir. Mesmo não sendo lateral, não é desculpa. Vou jogar em qualquer posição que o técnico precisar”, disse.



O meia Ramon Menezes não viajou, apesar de já estar treinando com o grupo. Segundo o treinador, o veterano armador ainda precisa melhorar seu condicionamento físico.



Atlético (GO) x Vitória



19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2010



Local: estádio Serra Dourada, em Goiânia

Data: 04/09/2010

Horário: 18h30



Atlético(GO): Márcio, Victor Ferraz, Welton Felipe, Jairo e Thiago Feltri; Erandir, Pituca, Agenor, Diguinho e Elias; Marcão. Técnico: Renê Simões.

Vitória: Viáfara, Gabriel Paulista, Anderson Martins, Wallace e Egídio; Vanderson, Ricardo Conceição, Elkeson e Bida; Soares (Thiago Humberto) e Júnior. Técnico: Toninho Cecílio.



Árbitro: Antônio Hora Filho (SE).

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa/SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)





