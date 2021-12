Duelo baiano decide vaga para as oitavas de final da Série D

A melhor forma de definir o duelo baiano entre Jacobina e Juazeirense é pelo equilíbrio. Na história, os dois se enfrentaram apenas sete vezes, com dois triunfos para cada lado e três empates. Neste ano, empataram em duas ocasiões.

Mais um capítulo dessa história vai se desenrolar hoje, às 18h30, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro, pelo jogo de volta da 2ª Fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida de ida terminou empatada em 2 a 2.

Se o jogo terminar igualado em até 1 a 1, o Cancão avança para a próxima fase. Para o Jegue da Chapada, é necessário vencer o confronto por qualquer placar. Outra possibilidade é empatar por, no mínimo, 3 a 3. Quem se classificar para as oitavas de final pode encarar mais um baiano – caso o Fluminense de Feira derrote o Campinense, em partida que acontece amanhã, também pelas oitavas de final.

O empate não interessa ao Jacobina. Precisando propor o jogo, o técnico Quintino Barbosa, o ‘Barbosinha’, pregou tranquilidade para o confronto decisivo.

“O time precisa ter calma, saber jogar um clássico. E, quando trata-se de um clássico, não existe favorito. É precisa administrar de forma inteligente a situação de jogar fora de casa porque o é difícil para os dois. Ter inteligência para transformar o jogo em administrável”, apontou.

A única alteração no time deve ser mesmo a ausência do meia Bruninho, que tomou o terceiro amarelo no último jogo. No seu lugar, entra Ivanildo ou o atacante Mateus.

O Cancão

A rival Juazeirense vai entrar em campo disposta a vencer a partida para não depender da vantagem adquirida no primeiro jogo. “Nós vamos jogar para vencer, não vamos nos apegar ao empate. Nós vamos jogar para ganhar o jogo. Quem joga para empatar, fica próximo da derrota”, disse o técnico Carlos Rabelo.

Para ele, a chave para conseguir a classificação é manter o controle do jogo e ter equilíbrio na partida. O treinador também revelou que vai mandar a campo, neste sábado, o mesmo time titular do último jogo . Durante a semana, Rabelo tentou corrigir problemas de contra-ataque. “Nós deixamos de aproveitar alguns contra-ataques por passes errados, por desequilíbrios na formação”, analisou.

Histórico

Os dois times tentam quebrar um tabu histórico na competição. Desde que a Série D passou a ser disputada, em 2009, nunca um time baiano foi campeão. Para piorar, nunca conseguiram sequer um acesso para a Terceira Divisão do campeonato nacional.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

