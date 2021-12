Duda Pamplona é o pole no GP Bahia da Stock Car

O piloto Duda Pamplona, da Officer ProGP, fez o melhor tempo no treino de classificação deste sábado, 25, e será o pole position no GP da Bahia da Stock Car, que será domingo, 26, às 9h30, no CAB. Duda fez o tempo de 1:09.843 e ficou na frente do líder do campeonato Cacá Bueno (Red Bull Racing), com 1:10.057, e Allam Khodair (Vogel Motorsport), com 1:10.062.

Duda Pamplona é apenas o 23º colocado na classificação geral de pilotos, com 18 pontos. Cacá Bueno, o líder, tem 99 pontos, seguido por Daniel Serra (95) e Ricardo Maurício (93).

