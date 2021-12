Dublê de James Bond nas Olimpíadas morre em salto

Londres - Um dublê que saltou de paraquedas na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres de 2012, vestido como o espião britânico da ficção James Bond junto com uma sósia da rainha Elizabeth, morreu em um acidente de wing-diving nos Alpes suíços.

Mark Sutton, de 42 anos, ex-oficial do Ghurkha Rifles, morreu depois de saltar de um helicóptero e bater no cume de uma montanha na região de Trient, perto da fronteira com a França na quarta-feira, 14. A polícia suíça estava investigando.

Wing-diving é um esporte radical que envolve o uso de um macacão especial com asas, que permite ao usuário plainar. Wing-divers geralmente terminam seus saltos usando um paraquedas.

O dublê foi um dos destaques da cerimônia de abertura do ano passado e apareceu depois da exibição de um filme em que o ator Daniel Craig, no papel de 007, é chamado ao Palácio de Buckingham para encontrar e escoltar a rainha Elizabeth ao estádio olímpico.

adblock ativo