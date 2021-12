Duas vezes vencedor no Bahrein, Massa projeta 'resultado fantástico' no domingo

Após abrir o Mundial de Fórmula 1 com um razoável quinto lugar no GP da Austrália, no último dia 20, em Melbourne, Felipe Massa está confiante de que poderá fazer uma boa corrida no Bahrein, no próximo domingo, no circuito de Sakhir. Vencedor da prova barenita em 2007 e 2008, quando vivia o seu auge como piloto da Ferrari, o piloto brasileiro festejou o fato de voltar a correr em uma de suas corridas preferidas.

"O Bahrein é definitivamente um lugar onde eu realmente curto correr. Ganhei duas vezes lá, onde também tive vários outros bons resultados. Eu sempre gosto de ir lá, incluindo muitas vezes para testes", ressaltou Massa.

Por conhecer bem o circuito de Sakhir e estar se adaptando cada vez melhor ao carro da Williams, o brasileiro acredita que poderá brigar por um resultado expressivo no domingo, quando ele voltará a disputar uma corrida em uma atmosfera que considera favorável para ter sucesso na pista.

"Também gosto muito do povo e do lugar como um todo, de modo que estou bem ansioso para ter uma boa corrida lá. Agora é a segunda corrida da temporada, e eu espero que nós possamos ter outro resultado fantástico num lugar que eu curto demais", completou Massa, que no ano passado, porém, foi apenas o 10º colocado do GP do Bahrein, então vencido por Lewis Hamilton, da Mercedes.

