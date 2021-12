Doze jogadores da dupla Ba-Vi retornam, mas não devem ficar

Para os fãs de futebol, todo final de ano tem uma tradição: é hora de ver quem sai e quem fica no seu time para a temporada seguinte. Alguns, porém, quase sempre se esquecem de olhar quem retorna de empréstimo.

Para o torcedor do Bahia isso não será problema: o Tricolor tem apenas quatro jogadores voltando de outros clubes (veja a lista na peça ao lado). O principal deles é o goleiro Marcelo Lomba, que brilhou pela Ponte Preta em 37 partidas na Série A, sofrendo 39 gols.

Com o time atualmente em 10º e sem aspirações para a última rodada, a diretoria da Macaca liberou Lomba na quarta-feira, 2, para as férias. Em Campinas, a renovação com o goleiro é vista como primeiro objetivo para a temporada 2016.

Por ora, o jogador terá mesmo é que se apresentar no Fazendão no dia 4 de janeiro, já que possui contrato com o Esquadrão até o final de 2017. A diretoria tricolor até agora assumiu o discurso de interesse no arqueiro, mas não nega que pode vendê-lo: "Não temos a intenção de emprestá-lo de novo, pensamos em mantê-lo. Agora, se surgir proposta, vamos ouvir", disse o vice-presidente Pedro Henriques.

Outro atleta tricolor que volta de empréstimo é o volante Feijão. Depois de ser pouco aproveitado por Sérgio Soares - apenas dez partidas -, ele foi para o Atlético-GO, onde jogou 19 vezes pela Série B.

Vinculado ao Esquadrão até 2018, ele tem pouquíssimas chances de ficar - a intenção da diretoria é emprestá-lo mais uma vez. Os garotos Jéferson Silva e Endrick, recém-promovidos da base e que estavam emprestados ao Campinense, onde pouco jogaram na Série D, fecham a lista.

Pica-pau de volta

O folclórico atacante William Henrique, 'talismã' do Leão na Série A de 2013, encabeça a lista dos que retornam de empréstimo à Toca. Em 2015, ele pouco jogou: no primeiro semestre estava no Ventforet Kofu, do Japão, onde fez uma partida; no segundo, disputou três jogos pelo Joinville, lanterna da Série A. Não marcou gol em nenhum dos dois times. Ainda tem contrato até 2017.

O meia Arthur Maia também é aguardado na Toca para o início de 2016. No início dessa temporada, o jogador de 23 anos vestiu a camisa 10 do Flamengo, onde fez 18 partidas e marcou dois gols. Depois foi emprestado ao Kawasaki Frontale, do Japão. Lá, jogou quatro vezes. Seu vínculo também vai até 2017.

Perseguidos pela torcida em 2015, o zagueiro Ednei e o lateral esquerdo Mansur sequer devem aparecer na Toca em janeiro. O primeiro, emprestado para o Coritiba no segundo semestre, onde sequer jogou, já possui proposta do Linense-SP. Já o ala, que disputou apenas uma partida pelo Atlético-MG, deve ter seus direitos comprados pelo Galo.

Fecham a lista atletas revelados pela base que já não tinham espaço no clube e devem continuar com esse status: Gabriel Soares (voltou do Tudelano, da terceira divisão espanhola), Leílson (Atlético de Portugal), Willie (Atlético-GO, onde jogou 21 vezes) e Alan Pinheiro (estava no Tokyo Verdy, do Japão, onde fez 31 partidas e marcou três gols).

adblock ativo