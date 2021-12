Douglas Costa se envolve em acidente de carro na Itália, mas escapa ileso

O brasileiro Douglas Costa sofreu um verdadeiro susto nesta segunda-feira. O atacante da Juventus se envolveu em um acidente no norte da Itália, dois dias depois do empate por 3 a 3 com o Parma, pelo Campeonato Nacional, mas escapou ileso e deve trabalhar normalmente ao longo da semana.

De folga nesta segunda, Douglas Costa retornava a Turim quando envolveu-se no acidente. Seu carro, um jipe, chocou-se com um veículo de menor porte. O motorista que se envolveu na batida com o jogador foi levado a um hospital com ferimentos leves.

Douglas Costa deixou a partida do último sábado no intervalo, após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele e o restante do elenco da Juventus receberam folga no domingo e na segunda e tem o retorno previsto para os treinos na terça.

A Juventus é líder disparada do Campeonato Italiano, com 60 pontos, e só volta a campo no próximo domingo. A equipe vai visitar o Sassuolo, pela 23.ª rodada da competição.

