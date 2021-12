O brasileiro Rafael dos Anjos prometeu que iria entrar com toda força no octógono e cumpriu com a promessa. Ele precisou de apenas 66 segundos para derrotar Donaldo Cerrone, em Orlando, na madrugada de sábado para domingo, por nocaute técnico, e manteve o cinturão dos leves (até 70kg).

Estadão Conteúdo Dos Anjos vence de forma rápida no UFC; Cigano é nocauteado

O brasileiro ainda bateu o recorde de disputa de cinturão mais rápida da história da categoria. "Estou muito feliz, acabei de provar que vim para essa divisão para ficar. Donald Cerrone é um grande adversário, ele venceu oito lutas seguidas, não é fácil fazer isso nessa divisão, mas tenho o melhor time", disse o brasileiro, que soma 25 vitórias e sete derrotas na carreira.

Por outro lado, quem decepcionou foi o lutador catarinense radicado na Bahia Junior Cigano, que perdeu por nocaute técnico para Alistair Overeem, aos 4min43s do segundo round. O brasileiro vinha de uma vitória sobre Stipe Miocic e precisava do resultado para se aproximar da chance de reconquistar o cinturão do peso pesado.

Com a derrota, ele volta para o fim da fila e se despede de 2015, um dos piores anos em sua carreira. Ele sofreu com lesões e fez apenas uma luta.

