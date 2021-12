O lutador brasileiro Rafael dos Anjos, de 30 anos, terá na madrugada de sábado, 14, para domingo,15, enfim a chance de conquistar o cinturão dos leves do UFC. O carioca, que tem 23 vitórias e 7derrotas no MMA, vai enfrentar o campeão, o norte-americano Anthony Pettis (18 vitórias e duas derrotas), 28 anos, na American Airlines Arena, em Dallas (EUA), na principal atração do evento 185.

Rafael poderá se tornar o primeiro lutador do Brasil a ser campeão dos leves da organização. Ele está em ótima fase, vem de três vitórias seguidas. Mas o desafio que terá pela frente exigirá dele nada menos que o melhor desempenho da carreira. Pettis, apelidado de 'Showtime', pelos golpes cinematográficos com que costuma derrotar os seus oponentes, é hoje um dos maiores do esporte.

Na sexta-feira, 13, os lutadores protagonizaram uma tensa encarada durante a pesagem para o evento. Chegando como desafiante, o brasileiro não teve dificuldades para bater o peso e ficou no limite da categoria dos leves, que é de 70,3 kg. Assim como Dos Anjos, o norte-americano mostrou confiança e registrou o mesmo valor na balança do UFC [ veja vídeo abaixo].

Da Redação e Agências Dos Anjos encara Pettis pelo cinturão dos leves no UFC 185

Na hora da encarada, no entanto, o clima esquentou, e os dois protagonizaram uma das mais tensas do evento, precisando ser separados pelo presidente do UFC, Dana White. No fim das contas, cada um acabou indo para o seu canto e iniciando os preparativos finais para o combate deste sábado.

Além de Rafael dos Anjos, o Brasil terá Larissa Pacheco como representante. Ela enfrentará a holandesa Germaine de Randamie, pela categoria dos galos feminino da organização. O canal Combate transmite as lutas ao vivo, a partir das 19h15m, horário em que começa o card preliminar.

