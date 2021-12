O Borussia Dortmund deu mais uma prova de sua força neste início de temporada ao golear o Wolfsburg nesta terça-feira, 20. Mesmo fora de casa, a equipe venceu por 5 a 1, com exibição de gala de Raphael Guerreiro, Gonzalo Castro e Aubameyang. Com o resultado, assumiu a ponta provisória da tabela do Campeonato Alemão.

Estadão Conteúdo Dortmund goleia o Wolfsburg fora de casa e assume ponta provisória do Alemão

O placar não demonstra a dificuldade que o Borussia teve para vencer, principalmente até o terceiro gol, mas levou a equipe a nove pontos, mesmo número do Bayern de Munique e do Hertha Berlin, que se enfrentam nesta quarta. O Wolfsburg, por sua vez, parou nos cinco pontos e é o décimo colocado.

O Borussia abriu o placar nesta terça logo aos três minutos, quando Guerreiro foi lançado na medida por Bartra e bateu tirando do goleiro. Somente 12 minutos depois, foi a vez do português ser o garçom e tocar para Aubameyang, que deu lindo drible no marcador antes de marcar um belo gol.

Mas o Wolfsburg reagiu, foi para cima e só não marcou o primeiro por conta do dia inspirado do goleiro Buerki, que fez um "milagre" ao defender finalizações seguidas de Draxler e Mario Gómez. No segundo tempo, no entanto, Didavi marcou aos oito minutos, finalizando cruzamento da direita de Seguin.

O gol deu ânimo ao Wolfsburg, mas quando a equipe era dona da partida, o Borussia ampliou com Dembele, após linda assistência de Castro. O mesmo Castro deixaria Aubameyang sem goleiro para fazer o quarto, aos 16 minutos. Já aos 27, Piszczek aproveitou escanteio batido por Guerreiro e cabeceou para a rede.

OUTROS RESULTADOS

Quem também subiu para nove pontos nesta terça e chegou à quarta colocação da tabela foi o Eintracht Frankfurt. Mesmo fora de casa, a equipe derrotou o Ingolstadt por 2 a 0, com gols de Abraham e Oczipka. A derrota foi a terceira do Ingolstadt, que soma apenas um ponto.

O Hamburgo também estacionou em um ponto e abre a zona de rebaixamento após a derrota desta terça, fora de casa, por 1 a 0 para o Freiburg, que tem seis pontos na oitava posição. O Darmstadt recebeu o Hoffenheim e não passou de um empate por 1 a 1. Ambos chegaram a quatro pontos.

