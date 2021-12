Dorival defende garotos após falhas contra o Figueirense

O técnico Dorival Junior, do Palmeiras, isentou a jovem defesa do time de culpa pela derrota de virada por 3 a 1 no último domingo, para o Figueirense, pelo Brasileirão. A equipe ganhava no Orlando Scarpelli por 1 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, quando levou três gols em cinco minutos em lances de cruzamento.

Os quatro jogadores que foram titulares na linha de defesa são oriundos das categorias de base e têm pouca experiência no time profissional. O lateral-esquerdo Victor Luís, de 21 anos, é o mais velho de todos. Os zagueiros Gabriel Dias e Nathan têm 20 e 19 anos, respectivamente, enquanto o lateral-direito João Pedro tem 17.

"Não houve nenhum problema da zaga ser jovem. Não foi pela jovialidade que perdemos o jogo. Eles vinham fazendo uma bela partida e estavam equilibrados", defendeu o técnico após o jogo. Nos gols, porém, o lateral Victor Luís falhou na marcação e inclusive chorou no gramado depois do apito final. Já com o placar desfavorável para o Palmeiras, o zagueiro Nathan pisou em um adversário e foi expulso.

Com medo de protestos da torcida, o Palmeiras desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira sem passar pelo saguão do aeroporto de Congonhas. O ônibus da equipe entrou direto na pista para buscar os jogadores, que ganharam folga e só voltam a treinar nesta terça-feira à tarde.

