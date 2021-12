Doriva esconde time; Leão indefinido para Ba-Vi

Durante toda a última semana, o técnico Doriva não deu qualquer pista da escalação do Bahia que mandará a campo neste domingo, 8, dia de clássico Ba-Vi. Se quiser ser campeão, o Tricolor precisa devolver a derrota por dois gols de diferença do jogo de ida, e assim exercer a sua vantagem por ter feito melhor campanha no Estadual.

Na quinta e na sexta-feira, o comandante fechou os treinos para a imprensa. Na tentativa de surpreender o rival, Doriva testou na quarta, última vez em que o time pôde ser 'visto', uma formação bem diferente: Danilo Pires, Feijão, Paulo Roberto e João Paulo Gomes, da direita para a esquerda, fizeram uma linha de quatro atletas à frente da zaga.

Não se sabe se será com essa estratégia, teoricamente mais defensiva, que o Bahia jogará. Se for, Juninho, que teve atuação apagada no jogo de ida, perderia sua vaga como titular para Paulo Roberto.

O certo é que o atacante Edigar Junio, com um estiramento na coxa esquerda, não vai para a partida. O lateral esquerdo Moisés, com dor muscular, também ficou de fora das atividades finais da semana, e é dúvida.

Já Hernane, que chegou a ser poupado nesta semana com o mesmo incômodo no pé que o atrapalhou na véspera do último Ba-Vi, treinou normalmente e jogará.



Leão

No Vitória, a tendência é que Mancini repita o mesmo time do primeiro Ba-Vi. O único empecilho é que os atacantes Vander e Marinho reclamaram de cansaço muscular durante toda a semana, e serão reavaliados minutos antes da partida, já na Fonte Nova.

Em relação à última partida, o técnico terá o retorno do meia Tiago Real, recuperado de lesão. O goleiro Fernando Miguel segue fora, assim como o atacante Dagoberto. Com isso, o garoto Caíque segue como titular na meta.

