Dono do Ferroviária, Saul Klein anuncia afastamento do time após denúncias de estupro

O empresário Saul Klein anunciou seu afastamento do Comitê Gestor de Futebol do Ferroviária. A declaração, publicada no site do time na noite desta sexta-feira, 25, ocorre após denúncias que ligavam o herdeiro do fundador das Casas Bahia a crimes de estupro e aliciamento, reveladas publicamente em reportagem da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

Segundo o comunicado divulgado pelo empresário de 66 anos, o desligamento temporário é motivado pela investigação do caso.

"O motivo dessa decisão é uma investigação em andamento na polícia e para a qual devo priorizar a minha atenção, em defesa da integridade da minha história e da minha família", escreveu ele. "A partir do momento em que a verdade for restabelecida e reconhecida minha inocência, voltarei a trabalhar, com todo afinco, pelos interesses da Ferroviária".

Klein é conhecido no meio do futebol pelos investimentos no São Caetano vice-campeão brasileiro de 2000, e Ferroviária, que está na primeira divisão do Campeonato Paulista. Além do time, a Via Varejo, proprietária das redes Casas Bahia e Ponto Frio, também se manifestou e afirmou que o empresário "nunca possuiu qualquer vínculo ou relacionamento com a companhia", já que ele vendeu a parte societária dele nas Casas Bahia em 2009, herdada do pai, Samuel klein, fundador da varejista.

adblock ativo