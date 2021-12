Dono de nova equipe da F1 cogita estreia só em 2016

Após obter a licença da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para entrar na Fórmula 1, o americano Gene Haas afirmou nesta terça-feira que poderá adiar a estreia da nova equipe para 2016, ao contrário da previsão inicial, que colocava o time no grid da categoria já no próximo ano.

"A Fia nos disse que temos que escolher o ano em que vamos entrar, com um limite para decidir até junho. Acho que 2015 é muito perto e 2016, muito longe", disse Haas, famoso por ser dono de uma equipe da Nascar.

"Se esperarmos, acabaremos gastando mais do que o planejado. Precisamos aportar um plano no qual entregaremos um carro, baseado na tecnologia dos nossos parceiros, de acordo com as regras da FIA", declarou Haas, que evitou antecipar qualquer decisão. Ele disse apenas que o anúncio sairá em "poucas semanas".

Haas só antecipou o nome do futuro chefe de equipe, Gunther Steiner, que tem passagens por Jaguar e Red Bull, onde foi diretor-técnico em 2005. "Precisamos definir quem serão nossos parceiros técnicos. Vamos anunciar isso em seis ou oito semanas. Queremos tomar a decisão certa. Não queremos pular etapas e depois perceber 'fizemos isso errado'".

Steiner também disse que a data da entrada da equipe na F1 terá sua participação. "Temos esta opção de iniciar na disputa em 2016. Então, vamos conversar com as pessoas para tomar uma decisão qualificada", declarou.

