Dono da Catuense continua em coma na UTI

O dono da Catuense Futebol, Antônio Pena, 86 anos, continua em coma e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael, em Salvador, neste domingo, 24. A informação foi divulgada nesta manhã pela filha do empresário, Cida Pena.

Pena sofreu um acidente de carro na noite da sexta-feira, 22, próximo a São Sebastião do Passé (Região Metropolitana de Salvador). "O impacto do acidente foi grande. Até pela idade, o tempo de recuperação de meu pai é maior", disse Cida. No acidente, o empresário teve traumatismo craniano além de fratura em algumas costelas.

Pena é um dos fundadores do clube, do qual também foi presidente. Além disso, foi prefeito de Catu e o estádio da cidade é batizado em sua homenagem.

Em nota divulgada no Facebook, a Catuense informa o boletim de saúde de Pena e pede orações. "Pedimos orações de todos", diz o texto.







BOLETIM MÉDICO OFICIAL:O paciente Antonio Pena encontra-se na UTI do Hospital São Rafael em Salvador.O estado de saúde dele é grave e o mesmo encontra-se em coma induzido.Pedimos orações de todos! Publicado por Catuense Futebol S/A em Domingo, 24 de janeiro de 2016

