Domingo será de competições tradicionais

Este domingo, 09, não é um dia como outro qualquer em Salvador. Duas competições de muita história e tradição movimentam a cidade. O dia começa animado com a realização da 48ª Aquarius Fresh Travessia Mar Grande-Salvador. Já no período da tarde, será realizado o Torneio Início do Campeonato Baiano de 2011.

Em sua 48ª edição, a Aquarius Fresh Travessia Mar Grande-Salvador, que tem a participação de 115 atletas, incluindo dois olímpicos (Allan do Carmo e Poliana Okimoto), é realizada pelo Grupo A TARDE e tem o patrocínio da Aquarius Fresh, da Petrobras, do Governo Federal, da Braskem, da Embasa e do Banco do Brasil, além do apoio da Unirb e da Vitalmed.

Futebol - À tarde, no Estádio Roberto Santos, o Pituaçu, será a vez da tradição no futebol, com o polêmico ressurgimento do Torneio Início do Estadual, comum nas primeiras décadas do século passado e extinto desde 1980, ano de sua última edição. Doze clubes entram em campo pelo título, mas o Vitória vai com os juniores, enquanto o Bahia terá um time misto, formado por juniores e reservas.

Ao longo do dia, acompanhe nos canais do Grupo A TARDE a cobertura completa tanto da prova de natação, considerada uma das maiores disputas em águas abertas no país, quanto do pontapé inicial para o Baianão 2011.

