Dois times baianos caem no mesmo grupo na Série D

Das três equipes baianas que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, duas estarão na mesma chave. A CBF divulgou na quarta-feira, 4, que Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas compõem o Grupo 6 junto com Palmas, Gama, Tupynambás, Caldense e o vencedor do confronto preliminar entre Brasiliense e Tocantinópolis.

A competição foi toda repaginada, com oito clubes das piores federações no ranking da CBF disputando um mata-mata preliminar, entre 2 e 10 de maio, e depois juntando-se às oito chaves com oito times em cada, que se enfrentam em ida e volta de 23 de maio a 22 de agosto. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a, partir de então, lutar pelo acesso em sistema de mata-mata.

Outro representante baiano, o Vitória da Conquista está no Grupo 4, com ABC, Potiguar, Central, Coruripe, Jaciobá, Frei Paulistano e Itabaiana.

adblock ativo