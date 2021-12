Dois morrem em atentado onde o Brasil treinaria nesta quarta

Um atirador cometeu um atentado no campus da Universidade da California em Los Angeles (UCLA), nesta quarta-feira, 1º, segundo informações confirmadas pela própria instituição. A Fox e a CBSLA, emissoras de televisão locais, e o serviço de notícias da UCLA no Twitter informam que as duas pessoas atingidas pelos disparos morreram. A Seleção Brasileira treinaria no local nesta noite.

A polícia ainda não consegue confirmar se o atirador permanece no campus, que foi completamente fechado. Segundo a FOX, a polícia trabalha com a hipótese de que o atirador cometeu suicídio. Por precaução de segurança, avenidas de acesso à universidade estão fechadas.

A Confederação Brasileira de Futebol afirmou que aguarda posicionamento da Conmebol e da organização da Copa América para definir novo local de treinamento.

Usuários do twitter registram pânico dos estudantes e ação policial na UCLA

