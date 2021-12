Dois mil objetos de Pelé serão leiloados em Londres

Maior jogador da história do futebol e tricampeão mundial, Pelé irá leiloar dois mil objetos que fizeram parte da sua carreira, incluindo as três medalhas que ganhou em Copas do Mundo e uma réplica da taça Jules Rimet que pode chegar a um milhão de dólares. O anúncio foi feito por leiloeiros da Julien's Auctions, nesta quinta-feira, 10.

O ex-jogador também está vendendo a bola de seu milésimo gol, além de camisas que usou no Santos e no New York Cosmos. É a primeira vez que Pelé põe à venda objetos emblemáticos de sua carreira.

O leilão de três dias irá acontecer em Londres entre 7 e 9 de junho. Parte da renda será doada ao hospital infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba.

Bola que Pelé marcou o milésimo gol na carreira (Foto: Julien's Auctions | Ag. Reuters)

