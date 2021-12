Dois jogos abrem 5ª rodada do Baianão nesta quarta

Dois jogos abrem, na noite desta quarta-feira, 26, a 5ª rodada da 2ª fase do Campeonato Baiano, ambos marcados para as 20h30.

Jogando em casa, no Estádio Lomanto Júnior, o Vitória da Conquista tem a chance de assumir a ponta do Grupo 2 da competição.

O Bode, que tem oito pontos na tabela (apenas dois a menos que o líder Vitória), recebe a visita da Catuense, que em caso de triunfo chegaria ao topo do Grupo 3, pulando de quatro para sete pontos, ultrapassando o Bahia, 1º colocado com cinco.

A Catuta só não chegaria à liderança se a Juazeirense, como visitante, vencer a Jacuipense no Estádio de Pituaçu. O time mandante tem a pior campanha do Grupo 2, com apenas três pontos. A Juazeirense está em 2º lugar no Grupo 3, com os mesmos quatro pontos do time de Catu.

