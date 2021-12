Dois baianos vão tentar vaga olímpica no Mundial de Boxe

Termina no domingo, 22, o Campeonato Continental Open Boxe, na Venezuela. Após pouco mais de seis dias de lutas, o saldo para a Bahia é para lá de positiva.

Dos três pugilistas do estado no torneio, dois carimbaram a vaga para o Mundial de Doha, no Catar - que, por sua vez, garante aos três melhores de cada categoria presença automática nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

O primeiro foi Robson Conceição (60kg). Na última quarta, ele venceu o mexicano Lindolfo Delgado e dedicou o triunfo à filha Sophia, aniversariante do dia.

Nesta sexta-feira, 21, ele superou o venezuelano Luis Cabrera e garantiu vaga na final deste sábado, 22. Robson vai enfrentar o cubano Lázaro Estrada Alvarez.

Já Robenilson de Jesus (56kg) também vai para o Mundial, porém, deixará a Venezuela com o bronze. Ele passou mal e acabou vetado para disputar a final dos 56 kg.

Por fim, o também baiano Joedison Teixeira, o chocolate, foi eliminado nos 64kg.

